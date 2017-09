Die Schillerslager halten die freie Fläche am Hornweg (rechts) für einen guten Standort für ein kleines Neubaugebiet trotz der Nähe zum Windpark Ehlershausen.e© Heine

| Anette Wulf-Dettmer

Schillerslage

Neubaugebiet rückt in weite Ferne

Für ein Neubaugebiet macht sich der Ortsrat seit vielen Jahren stark – so auch in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstagabend. Doch die Chance ist eher gering, dass sich in den nächsten Jahren etwas tut. Denn es gibt Verzögerungen in Ehlershausen, was einen Dominoeffekt auslöst.