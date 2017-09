Seife, Drechselarbeiten, Edelstahldekoration und mehr, locken die Besucher auf den Kunstmarkt. Für Einkaufsfreudige sind die geöffneten Geschäfte Anlaufpunkt.© Benjamin Behrens

Burgdorf

Shopping, Museum und Kunst locken Tausende

Am Sonntag haben Shopping und Kunst Tausende Besucher in die Innenstadt gelockt. Mehr als 50 Geschäfte luden zum Stöbern ein. Kunstfreunde kamen beim Kunstmarkt auf dem Spittaplatz und in einer Reihe von Ausstellungen auf ihre Kosten.