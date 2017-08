Während eine Frau ihre Sachen aus dem Auto umpackt, stiehlt ein Unbekannter die Handtasche aus dem Wagen.© Symbolbild

| Antje Bismark

Burgdorf

Dreister Dieb stiehlt Handtasche aus Auto

Einen unbeobachteten Moment hat am Montag zwischen 19.40 und 20 Uhr ein Dieb ausgenutzt: In dieser Zeit hatte eine 32-jährige Autofahrerin ihren schwarzen Opel Zafira vor dem Grundstück ihrer Eltern am Peiner Weg abgestellt. Dann lud sie mehrere Gegenstände aus und ließ das Auto unverschlossen.