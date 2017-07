Polizei sucht Autoknacker

| Antje Bismark

Burgdorf

Einen Schaden von etwa 1000 Euro hat ein Autoknacker zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, verursacht – der oder die Unbekannte hat nach Polizeiangaben die Scheiben an zwei VW Transportern und einem Seat MII eingeschlagen. In der Nacht zuvor gab es ebenfalls einen Aufbruch.

Burgdorf/Heeßel/Beinhorn. Die Transporter parkten demnach Am Brink in Beinhorn und am Moormühlenweg in Heeßel, der Kleinwagen am Heisterkampsweg in Heeßel. Aus zwei Fahrzeugen entwendete der Dieb die Geldbörsen. Dringend tatverdächtig ist ein 20 bis 25 Jahre alter Mann, den Zeugen gegen 4.25 Uhr in Beinhorn gesehen haben. Er war etwa 1,80 Meter groß und trug helle Kleidung. Unterwegs war er mit einem Fahrrad.

Bereits in der Nacht zu Donnerstag stahlen Diebe aus einem weißen Daimler das Portemonnaie eines 53-Jährigen, nachdem sie zuvor die Scheibe des Dienstwagens am Papenkamp zerstört hatten. Der Schaden liegt bei 500 Euro.

Zeugen, die den Täter beobachtet haben, können sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.