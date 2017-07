Christian Krause (vorn) und Jakob Dreher bauen die Möbel im neuen Schulgebäude auf.© Bismark

| Antje Bismark

Burgdorf

Möbelpacker bauen ab und gleich wieder auf

Während sich die Schüler und Lehrer in den Ferien erholen, laufen im bisherigen und im neuen Gebäude der Realschule die Arbeiten rund um den Umzug auf Hochtouren: An der Straße Vor dem Celler Tor bauen Arbeiter die Möbel aus dem Verwaltungstrakt ab und bauen sie am Berliner Ring gleich wieder auf.