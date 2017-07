Zwölf junge Männer und zwei Frauen haben von der Tischlerinnung ihre Gesellenbriefe erhalten.© Sandra Köhler

Burgdorf

Tischler-Gesellstücke lassen Gutes hoffen

14 Gesellen hat Obermeister Hartmut Knoke von der Tischlerinnung am Freitagabend im Gasthof Voltmer freigesprochen. Großes Interesse zeigten die 100 Teilnehmer der Feierstunde an den Gesellenstücken. Die waren laut Prüfungsvorsitzender Annette Hahne so vielfältig wie lange nicht.