Superintendentin Sabine Kleinschmit-Preuschoff (Mitte) und ihre Stellvertreterin Gesa Steingräber-Broder begrüßen die Theologiestudenten.© Bismark

| Antje Bismark

Burgdorf

Einblicke, wechselweise

. Gerade zur Weihnachtszeit rücken Gottesdienste, kirchliche Traditionen und vor allem auch die Weihnachtsgeschichte in den Mittelpunkt vieler Familien. In jenen Tagen müssen die Pastoren in den Gemeinden etliche Termine bewältigen, die ihnen stets volle Kalender, aber auch volle Kirchen bescheren.