Robust und billig: das Basistelefon. Die Telekom will solch eine Anlage am Ehlershäuser Bahnhof aufstellen.e© Peter Steffen (Archiv)

| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

Ortsrat will Telefon am Bahnhof behalten

Am Bahnhof in Ehlershausen soll es weiterhin eine öffentliche Telefonstelle geben. Dafür hat sich der Ortsrat des Doppeldorfs in seiner jüngsten Sitzung ausgesprochen.