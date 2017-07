Tessa Schwarze (von links), Anja Schwarze, Marina Staas, Klaus Martin Frey und Zoé Staas präsentieren ihre Kostüme im viktorianischen Stil.© Friedrich-Wilhelm Schiller

Burgdorf

Die Steampunk-Szene flaniert im Schlosspark

Die skurrile Welt der ­Steampunk-Szene hat am Wochenende Einzug in die Stadt gehalten. Der Besuch des Viktorianischen Schloss-Spektakels glich einer Reise in die Welt des Science-Fiction-Autors Jules Verne. Und wie dieser haben die Akteure der Steampunk-Szene eine blühende Fantasie.