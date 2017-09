Sie zeichnen für das neue Marketingprojekt verantwortlich: Knut Beyme (von links), Gerhard Bleich und Sebastian Cramer. © privat

| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

"Das Gutscheinbuch ist eine Wundertüte"

Der Stadtmarketingverein will nicht nur die Kaufkraft in Burgdorf halten, sondern Kunden von auswärts in die Stadt locken. Dafür wurde die Initiative "Ich kauf' in Burgdorf" ins Leben gerufen. Ihr neuste Projekt ist ein Gutscheinbuch mit 115 Angeboten aus Handel, Dienstleistung, Kultur und Sport.