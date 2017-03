Stabübergabe: Heinrich Schlumbohm (von links) scheidet aus, Dennis-Frederic Heuer folgt ihm nach. Bürgermeister Alfred Baxmann übergibt die Urkunden.© Joachim Dege

| Joachim Dege

Burgdorf

Stadtbrandmeister ist ins Amt eingeführt

Es war ein Abschied und ein Neuanfang in einem: Stadtspitze und Feuerwehrleute haben am Dienstagabend in der Feuerwache Stadtbrandmeister Heinrich Schlumbohm offiziell verabschiedet und dessen Nachfolger Dennis-Frederic Heuer ins Amt eingeführt.