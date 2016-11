Gutachter lehnen einen Kreisel an der Immenser Straße, Ostlandring ud Berliner Ring ab, sie plädieren stattdessen für Linksabbiegespuren.© Bismark

| Joachim Dege

Burgdorf

Stadt hofft auf Zweitmeinung pro Kreisel

Zurück auf Start: Die Stadt will ein zweites Verkehrsgutachten zur Kreuzung Immenser Landstraße, Ostlandring und Berliner Ring in Auftrag geben. Der Grund: Ein vorliegendes Gutachten hält einen Kreisel für nicht geeignet, erwartete Staus und womöglich sogar Unfälle an dem Knotenpunkt zu vermeiden.