Das Hofpflaster zweischen Gymnasium, Aula und Neubau ist bereits verlegt. Ein Bauarbeiter füllt die Fugen mit Sand.© Joachim Dege

| Joachim Dege

Burgdorf

Stadt richtet die Schulen her

Großbaustelle Schulen: Die Stadt hat die Sommerferein genutzt, um in ihren Bildungseinrichtungen Baumängel zu beseitigen und notwendige Sanierungsarbeiten vorzunehmen. Der Neubau am Berliner Ring, den Gymnasium und Realschule ab Donnerstag gemeinsam nutzen sollen, wird gerade so fertig.