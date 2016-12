Diakon Hartmut Berkowsky und Gemeindereferent Stefan Horn schenken bei kalten Temperaturen heißen Glühwein aus.© privat

| Antje Bismark

Burgdorf

St. Nikolaus dankt den Ehrenamtlichen

Passend zum Nikolaustag am 5. Dezember lädt die katholische St.-Nikolaus-Pfarrgemeinde traditionell ihre Ehrenamtlichen zu einem Dankeschön-Abend ein - und so kamen am Dienstag die Freiwilligen an der Straße Im Langen Mühlenfeld zusammen.