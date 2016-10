| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

Die Fassaden in der Stadt werden bunter: Das kleine Häuschen, in dem sich das Büro der Wochenmarktleiter befindet, lässt Stadtjugendpfleger Bernd Witte derzeit von einem Profi-Sprayer ansprechend gestalten.

Burgdorf. Täuschend echt sieht der Verkaufsstand aus, den Norman Schröder, ein Profi-Sprayer aus Hannover, auf die Fassade sprüht, die zum Schützenplatz zeigt. Sie ist allerdings noch nicht fertig. „Bei dem kühlen Wetter werden dem Künstler die Hände zu klamm“, erklärt Witte die Sprühpause.

Das Graffiti-Projekt am Schützenplatz ist laut Witte eines von vieren in der Stadt. „Der erste Aufschlag war die Lärmschutzwand am Skaterplatz. Als Nächstes ist die Fassade des Südstadtbistros an der Reihe. Sobald die Fassade des Jugendtreffs in Ehlershausen saniert ist, findet auch dort eine Spray-Aktion statt“, sagt Witte.

Während das Markthäuschen von einem Profi gestaltet werde – „gegenständlich sprayen kann nicht jeder“ – gehen beim Bistro und Jugendtreff die jungen Leute selbst ans Werk.