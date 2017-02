Für die Grünfläche in der Wohnsiedlung Kötnerkamp/Wandelbergsfeld wünschen sich Eltern einen Kinderspielplatz.© Joachim Dege

| Joachim Dege

Burgdorf

Spielstraße soll Tempo-30-Zone ablösen

Die Straßen in der Wohnsiedlung Kötnerkamp/Wandelbergsfeld, auf denen heute für Autos Tempo 30 gilt, sollen so schnell wie möglich in Spielstraßen umgewandelt werden. Das hat der Verkehrsausschuss des Rates einhellig empfohlen.