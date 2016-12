Joe Curtis gastiert mit seinem Programm "The Spirit of Gospel" im StadtHaus.© privat

Burgdorf

Joe Curtis singt Gospels im StadtHaus

Der charismatische Soul- und Gospelsänger Joe Curtis gilt als die „große Stimme Südafrikas“. Am Sonnabend, 11. Februar, ist er um 20 Uhr mit seinem Programm „The Spirit of Gospel“ im Burgdorfer Veranstaltungszentrum StadtHaus an der Sorgenser Straße zu Gast.