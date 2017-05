Das Feuerwehrhaus ist die Zentrale des Dorf-Flohmarktes, dort befindet sich der Infopunkt und eine Kaffeestube.© Schiller

| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

Zum Hökern nach Heeßel

Heeßel verwandelt sich am Sonnabend, 6. Mai, in einen großen Flohmarkt. 45 Haushalte in dem Dorf haben in den vergangenen Wochen ihre Dachböden, Keller, Garagen und Schränke durchforstet, um ihre Verkaufstische bestücken zu können.