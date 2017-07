Die tierischen Bewohner haben das neue Katzenhaus bereits in Beschlag genommen.© privat

Burgdorf

Tierheim Burgdorf feiert sein Sommerfest

Im Burgdorfer Tierheim wird feste gefeiert: Am Sonntag, 6. August, dreht sich in der Einrichtung an der Friederikenstraße von 12 bis 17 Uhr fast alles um die Vierbeiner. Und das neue Katzenhaus wird auch offiziell eingeweiht.