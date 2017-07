Die Mitarbeiter ziehen mit ihrem Eröffnungstanz über das Gelände des Altenheims.© Stephanie Doll

Burgdorf

Seniorenheim Wassergarten feiert in Indien

Immer mehr Pflegekräfte aus Indien arbeiten im Seniorenpflegeheim Wassergarten - deshalb feierte die Einrichtung ihr Sommerfest ganz im Zeichen des südasiatischen Landes. So liefen die Mitarbeiter in Saris tanzend ein, ehe vier Inder in ihrer Muttersprache ein Lied sangen.