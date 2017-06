Maya (von links), Charlize und Scheriwan vergleichen die drei Religionen Christentum, Judentum und Islam.© Bismark

| Antje Bismark

Burgdorf

Moschee und Kirche werden zum Klassenzimmer

Drei Weltreligionen an drei Tagen - dieser Herausforderung stellen sich in dieser Woche die Sechstklässler der IGS bei ihrem Projekttagen. Sie beschäftigen sich mit dem Christentum, Judentum und Islam, dafür besuchen sie auch Moscheen, Kirchen und eine Synagoge in Hannover.