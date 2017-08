Auf dem Speiseplan dieser Ringelnatter steht eine fette Kröte.© Claudia Dahmen

| Joachim Dege

Burgdorf

Ach guck mal: Schlange schlingt Kröte runter

Ein nicht eben alltägliches Naturschauspiel ist Claudia Dahmen dieser Tage auf der Terrasse in ihrem Garten am Rhönweg in Otze vor die Linse gekommen: Eine Schlange, die ihren Hunger stillt, indem sie eine fette Kröte verschlingt.