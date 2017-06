Stadtrat Michael Kugel wendet am Rost Grillwürste für die fleißigen Umzugshelfer.© Joachim Dege

Burgdorf

Extrawürste zum Abschied

Scheiden tut weh. Und so schwang bei etlichen Realschülern und deren Lehrern auch Wehmut mit, als sie am Dienstagvormittag auf dem Schulhof Abschied nahmen von ihrem alten Schulgebäude. Zum Dank für die Hilfe beim Umzug in die Südstadt, ließ die Stadt den Grill anwerfen.