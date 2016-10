Auf diesem dreieckigem Zipfel südlich der Gerickestraße und der dortigen Mehrfamilienhäuser (oben im Bild) können jetzt Mietshäuser mit preisgünstigen Wohnungen entstehen - der entsprechende Bebauungsplan ist verabschiedet.© Anette Wulf-Dettmer

| Anette Wulf-Dettmer

Südstadt

Weichen für sozialen Wohnungsbau gestellt

Am südlichen Rand Burgdorfs, an der Gerickestraße, will die Stadt Mehrfamilienhäuser mit preisgünstigem Mietwohnungen errichten lassen. Den Bebauungsplan hat der Rat jetzt verabschiedet, sodass die Suche nach Investoren beginnen kann.