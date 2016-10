Das Projekt "Einstiegschance Burgdorf" wirkt nicht mehr im Verborgenen: Ahmed Kuyucu vom Arbeitgeberservice BfA (von links), Ursula Wieker und Heide Raupers vom BMGH, Beatrix Reese vom Jobcenter Burgdorf, Inga Ali (Edeka Cramer), Imke Fronia (Diakonieverband der Region), Yvonne Salewski (Pro Regio) und Dina de Haas (Pro Regio) bringen die Ausstellung "Under Construction" zur Berufsorientierung nach Burgdorf.© privat

Burgdorf

Projekt will Weg für Einstieg in Beruf ebnen

Das Leuchtturmprojekt Einstiegschance Burgdorf wächst - sowohl an Kooperationspartnern als auch bei seiner Außenwirkung. Der Verbund, der sein Hauptengagement auf die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt legt, holt die interaktive Ausstellung "Under Construction" in die Stadt.