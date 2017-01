| Joachim Dege

Burgdorf

Der asiatische Schnellimbiss Chinawok am Schützenweg ist in der Nacht zu Dienstag das Ziel eines Einbrechers gewesen.

Burgdorf. Nach Darstellung der ermittelnden Polizeiinspektion Burgdorf versuchte der Täter im Zeitraum von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstag früh, 8 Uhr, über ein an der Gebäuderückseite gelegenes Fenster in den Imbiss einzudringen. Dazu schlug er zunächst die Fensterscheibe ein und versuchte dann, einen Fensterflügel zu öffnen. Das aber misslang. So konnte der verhinderte Einbrecher aus dem Imbiss nichts entwenden. Allein den angerichteten Schaden an dem Fenster beziffern die Ermittler allerdings mit rund 500 Euro.

Die Polizei hofft, die Straftat mithilfe etwaiger Zeugen aufklären zu können. Wer etwas Verdächtiges beobachtet oder Geräusche gehört hat, ist aufgerufen, sich auf der Wache an der Straße Vor dem Celler Tor zu melden. Telefonisch ist die Polizei unter der Rufnummer (0 51 36) 88 61 41 15 zu erreichen.