Unbekannte stehlen schwarzen VW T5

| Antje Bismark

Burgdorf

Einen schwarzen VW T5 haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 7.20 Uhr, von einem Privatgrundstück an der Straße Flakenhorst gestohlen. Das Fahrzeug hat nach Polizeiangaben einen Wert von 16.000 Euro.

Burgdorf. Unweit dieses Tatortes, an der Straße Am Sande, versuchten Diebe zudem am Donnerstag gegen 4.15 Uhr einen braunen VW T5 zu entwenden. Dabei lösten die Täter einen Alarm aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Daraufhin flüchteten die Unbekannten, ohne in das Fahrzeug zu gelangen.

Die Polizei kann einen Tatzusammenhang nicht ausschließen. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die den oder die Täter beobachtet haben. Sie können sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.