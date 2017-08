Autofahrer verletzt Jungen und flüchtet

| Antje Bismark

Burgdorf

Einen flüchtigen Unfallfahrer, der am Mittwoch gegen 7.20 Uhr einen zwölfjährigen Jungen verletzt hat, sucht jetzt die Polizei.

Sorgensen. Der Schüler war den Angaben zufolge mit zwei Freunden auf seinem Fahrrad auf dem Dachtmisser Weg in Richtung Klärwerk unterwegs, als sich von hinten mit erhöhter Geschwindigkeit ein anthrazitfarbener BMW näherte. Wegen dessen Tempo musste der Junge schnellstmöglich nach links auf den Kiesweg ausweichen. Dabei stellte sich das Vorderrad quer, so dass der Junge stürzte. Er verletzte sich am Knie, Handgelenk und Ellenbogen – ein Helm verhinderte Kopfverletzungen, allerdings zerbrach er durch den Sturz. Zunächst fuhr der Fahrer den für Autos und Landmaschinen zugelassenen Weg weiter, dann setzte er zurück und beschimpfte den Jungen, nicht richtig Rad fahren zu können. Dann verließ er den Unfallort, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Er beschreibt den Fahrer als 55 bis 65 Jahre alt, der hochdeutsch sprach. Seine weiß-grauen Haare trug er nach Aussagen des Jungen sehr kurz rasiert. Das Fahrzeug hatte eine verdunkelte Heckscheibe.Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise zu dem Wagen und dem Fahrer geben können. Sie können sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 in der Polizeiinspektion melden.bis