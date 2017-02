Verdächtige Geräusche schrecken einen Nachbarn auf.© Symbolbild

| Antje Bismark

Burgdorf

Nachbar vertreibt Einbrecher

Ein aufmerksamer Nachbar hat am Sonntag gegen 19.15 Uhr zwei Einbrecher in die Flucht geschlagen, die in ein Einfamilienhaus an der Dammgartenstraße eindringen wollten. Der 76-Jährige hörte nach Aussage eines Polizeisprechers laute Geräusche, als die Unbekannten ein Fenster aufbrechen wollten.