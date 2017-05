| Antje Bismark

Burgdorf

Gleich dreimal haben Diebe in der Nacht zu Mittwoch unter anderem ein Multifunktionslenkrad samt Airbag aus Fahrzeugen gestohlen. Der Gesamtschaden liegt nach Polizeiangaben bei etwa 10.500 Euro. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben.

Burgdorf. Zwischen Dienstag, 19.45 Uhr, und Mittwoch, 3 Uhr, schlugen die Täter die hintere rechte Dreieckscheibe an einem 3-er BMW ein, der in der Verlängerung der Straße Am Bösselberg abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Diebe das Multifunktionslenkrad samt Airbag, das fest installierte Navigationsgerät, das Bedienteil für die Klimaanlage sowie den Schalthebel für das Automatikgetriebe, wie ein Sprecher mitteilte. Seinen Angaben zufolge beträgt der Schaden etwa 7000 Euro.

Am Raabeweg - zwischen Klaus-Groth- und Wilhelm-Henze-Weg - parkte ein BMW-Cabrio der 2-er Reihe, das die Täter zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, öffneten. Unklar ist derzeit noch, wie die Diebe in das Auto gelangten. Sicher aber ist, dass sie das Multifunktionslenkrad samt Airbag ausbauten. Den Schaden geben die Ermittler mit 2000 Euro an.

Bei 1500 Euro liegt der Schaden bei einem Mecedes-Benz der B-Klasse, den der Halter an der Immenser Straße, unweit der Uetzer Straße, abgestellt hatte. Dort zerstörten die Diebe zwischen Dienstag 20 Uhr, und Mittwoch, 6.15 Uhr, die hintere linke Dreieckscheibe. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie das Multifunktionslenkrad samt Airbag und das in der Mittelkonsole eingebaute Navigations- und Multimediasystem.

Die Polizei bittet Zeugen, denen etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizeiinspektion zu melden.