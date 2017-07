Mit einem Gullydeckel haben Einbrecher versucht, ein Schaufenster des Modellbaugeschäfts Queck in der Schulstraße einzuschlagen.© Stephanie Doll

| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

Täter werfen Schaufenster mit Gully ein

Einen hohen Schaden haben Einbrecher angerichtet, die in der Nacht zum Mittwoch um etwa 3.45 Uhr in das Modellbaugeschäft Queck an der Schulstraße einsteigen wollten. Dabei gingen die unbekannten Täter mit brachialer Gewalt vor.