Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei wegen gefährlicher Körperverletzung.© Symbolbild

| Antje Bismark

Burgdorf

Mann schlägt anderen Mann krankenhausreif

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei: Ein Mann schlug am Sonnabend gegen 0.55 Uhr mit einem Aschenbecher oder Bierglas einem 27-jährigen Afrikaner in einer Gaststätte an der Kleinen Bahnhofstraße auf den Kopf.