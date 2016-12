Gegen eine unbekannte Frau ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.© Symbolbild

| Antje Bismark

Burgdorf

Unbekannte schlägt 24-Jährige nieder

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei Burgdorf gegen eine unbekannte Frau: Sie hatte am Sonntag gegen 5.30 Uhr eine 24-Jährige in einer Disko an der Bahnhofstraße so stark mit einem gläsernen Bierkrug auf den Kopf geschlagen, dass das Opfer in einer Klinik behandelt werden musste.