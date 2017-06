Die stellvertretende Regionspräsidentin Michaela Michalowitz überreicht Barthold Plaß das Verdienstkreuz und die dazugehörige Urkunde.© Sandra Wille

| Joachim Dege

Burgdorf

Barthold Plaß erhält Bundesverdienstkreuz

Die stellvertretende Regionspräsidentin Michaela Michalowitz hat am Freitagvormittag im Haus der Region in Hannover das Verdienstkreuz am Bande des Verdeinstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht.