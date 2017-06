Kirchenvorstandsmitglied Andreas Marx verabschiedet Pfarrsekretärin Ute Brinkmann mit vielen Dankesworten.© privat

| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf/Uetze

Pfarrsekretärin verlässt Nikolaus-Gemeinde

Die Pfarrsekretärin Ute Brinkmann hat am Freitag, 30. Juni, ihren letzten Arbeitstag in der katholischen St.-Nikolaus-Gemeinde. Die studierte Bauingenieurin kehrt in ihren alten Beruf zurück. Ihre Nachfolgerin wird die 48-jährige Christiane Berger.