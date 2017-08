Auf dem neuen Außengelände des Jugendtreffs an der Otzer Kapelle treffen sich Kinder und Jugendliche fast täglich zum Fußballspielen - mittendrin (vorne) Jugendleiter Ingo Mierswa.© Anette Wulf-Dettmer

| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

Jugendtreff baut Spiel- und Spaßmeile auf

Sein 30-jähriges Bestehen und seine neues Außengelände nimmt der Jugendtreff in Otze zum Anlass für eine fette Party am Sonnabend, 19. August. "Wie es sich für ein Jugendhaus gehört, soll dieser Tag ganz im Zeichen von Spiel und Spaß stehen", kündigt Jugendleiter Ingo Mierswa an.