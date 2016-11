Das Ehrenmal auf dem Friedhof in Ramlingen soll seinen Findling wieder aufgesetzt bekommen. Dazu müssen erst der Schaft über der mittleren Gedenktafel abgetragen und das Gemäuer darunter stabilisiert werden.© Joachim Dege

Burgdorf

Ja zur Sanierung des Ramlinger Ehrenmals

Der Ortsrat von Ramlingen und Ehlershausen will das Ehrenmal auf dem Ramlinger Friedhof erhalten – als ein Mahnung an die Schrecken des Krieges. Am Vorabend des Schicksaltages der Deutschen, den der 9. November markiert, beschloss das Gremium die Sanierung des angejahrten Monuments.