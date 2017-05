Mit einer Bügelsäge schneidet die Feuerwehr den Flieder zurück.© Feuerwehr/July

| Antje Bismark

Burgdorf

Feuerwehr muss Fliederbusch stutzen

Das Wetter hat in der Nacht zu Sonnabend einem Fliederbusch an der Zirntener Straße offenbar stark zugesetzt: Die Äste ragten am frühen Morgen weit auf den Fußweg und die Fahrbahn, so dass die Freiwillige Feuerwehr Burgdorf den Busch stutzen musste.