Dieses Radweg-Symbol der Region schickt die Radler in die Irre: Wer aus Richtung Burgdorf nach Schillerslage fährt, muss zuvor die Straße überqueren und sollte dann den Schutzstreifen auf der Fahrbahn benutzen.© Bismark

| Antje Bismark

Schillerslage

Vergessenes Schild schickt Radler falsch

Meilenstein mit Stolperstein – so fasst Heinrich Sandau die Situation für Radfahrer zusammen, die aus Burgdorf nach Schillerslage fahren. Denn am Radweg findet sich ein Schild der Region Hannover, das die Radfahrer über die Straße Am Lahkamp hinweg weiter auf den Fußweg schickt.