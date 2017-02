Der Polizei in Potsdam kann noch in der Tatnacht den Autodieb samt Fahrzeug, das dieser in Burgdorf gestohlen hat, fassen. © Symbolbild

| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

Polizei fasst Autodieb bei Berlin

Der blaue VW T5 California, der wie berichtet in der Nacht zu Donnerstag aus einem Carport in der Straße Die Alten Gärten gestohlen wurde, ist sichergestellt worden – samt Dieb. Das hat gestern die Besitzerin des Fahrzeugs, Karin Beilken, bei einem Anruf in der Redaktion erfreut mitgeteilt.