| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

Die Honigbienen, wie sie die Imker halten, sind allseits bekannt. Doch darüber hinaus gibt es unzählige Wildbienenarten. Hans-Jürgen Sessner vom örtlichen Naturschutzbund (Nabu) lädt für Sonntag, 9. Juli, zu einer Exkursion zu den wilden Verwandten der Honigbiene ein.

Hülptingsen. Wildbienen sind meist Einzelgänger, die in Erdlöchern, in Totholz und anderen natürlichen Nischen ihre Nester bauen. Hans-Jürgen Sessner, der im Nabu als ausgewiesener Experte für Wildbienen gilt, nimmt Interessierte mit auf einen Spaziergang vorbei an blühenden Wegrändern und Wiesen. Er wird ihnen zeigen, wie die Wildbienen, wenn sie nicht gerade auf einer Blüte sitzen, überhaupt zu entdecken sind. Mehr als tausend heimische Wildbienenarten mit Namen wie Woll-, Hosen- und Blattschneiderbiene sind bekannt.

Darüber hinaus erfahren die Exkursionsteilnehmer, wie Wildbienen leben, warum sie gefährdet sind und wie man sie schützen kann. Vor allem Letzteres beschäftigt Sessner seit Jahren. So pflegt der Leiter der Nabu-Nachwuchsgruppe „Die Naturforscher“ mit den Kindern nicht nur die Wildblumenwiese im Stadtpark. Vielmehr hat Sessner seinen eigenen Garten in Hülptingsen in ein Paradies für diese Insekten verwandelt.

Ein Rundgang durch seinen bienenfreundlichen Garten ist deshalb am Sonntag ebenfalls geplant – als Anregung für die Garten- oder Balkonbesitzer unter den Teilnehmern, wie sie Lebensraum für Wildbienen schaffen können. Zwar erlebten Nisthilfen momentan einen regelrechten Boom, doch leider würden dabei aus Unwissenheit und durch die Verwendung ungeeigneter Anleitungen oft leicht zu vermeidende Fehler gemacht, sagt Sessner. Wie es richtig geht, wird er unter anderem am Sonntag zeigen.

Wer sich der Exkursion anschließen will, sollte sich am Sonntag um 10 Uhr in Hülptingsen am ehemaligen Autohaus Hacke an der Leineweberstraße einfinden. Die Teilnahme ist kostenlos.