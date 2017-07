| Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf

Der Naturschutzbund plant für Sonnabend, 15. Juli, einen Arbeitseinsatz auf der Streuobstwiese an der Eseringer Straße in Burgdorf. Es sollen verschiedene Pflegearbeiten erledigt werden, die das Wachstum der Bäume unterstützen.

Burgdorf. Die Mitglieder des örtlichen Naturschutzbundes haben die Streuobstwiese im Herbst 2014 angelegt. Sie pflanzten 134 Apfel-, Kirsch-, Birnen-, Zwetschen- und Mirabellenbäumchen, die seitdem prächtig gediehen sind. Das ist vor allem dem Einsatz einiger Nabu-Mitglieder zu verdanken, die die Anlage pflegen und vor allem in den ersten zwei Jahren die Bäumchen regelmäßig gegossen haben. Im vergangenen Herbst haben Kinder zudem auf der Wiese jede Menge Steine aufgeschichtet - als Wohnstätte für Mauswiesel. Denn das kleine Raubtier hat Mäuse zum Fressen gern. Die Mäuse wiederum haben eine Vorliebe für die feinen Wurzeln der Obstbäume. Als das sind Maßnahmen, um die Obstbäume zu schützen und ihr Wachstum zu fördern.

Was am Sonnabend konkret ansteht, erfahren die freiwilligen Helfer von Ernst Schmidt, der den Arbeitseinsatz leiten wird. Treffpunkt ist um 9 Uhr entweder am Schützenplatz in Burgdorf oder direkt an der Streuobstwiese an der Eseringer Straße/Ecke Rübezahlweg. Wer mit anpacken will, sollte festes Schuhwerk anziehen und Arbeitshandschuhe mitbringen.

Nach getaner Arbeit wird gemeinsam gegrillt.