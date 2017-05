Auch dieses Jahr heißt es zu Himmelfahrt wieder "Musik und tanz im Stadtpark".© privat

Burgdorf

Musik und Tanz lockt am Schwanenteich

Wohin an Himmelfahrt? Für zahlreiche Burgdorfer ist das gar keine Frage. Denn seit inzwischen 28 Jahren lockt die Veranstaltung "Musik und Tanz im Stadtpark“ unzählige Ausflügler an den idyllischen Schwanenteich in den Burgdorfer Stadtpark.