Burgdorf

Mofafahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Burgdorf ist am Dienstag ein 76 Jahre alter Mofafahrer schwer verletzt worden. Der Mann hatte die Osttangente am Dachtmisser Weg überqueren wollen und wurde dabei von einem Auto erfasst. Die Osttangente blieb zwei Stunden gesperrt.