Ein Zeuge hat am Montagabend zwei junge Einbrecher gestellt.© Symbolbild

| Antje Bismark

Burgdorf

Auf frischer Tat hat ein 57-Jähriger am Montag gegen 19.20 Uhr zwei Jungen beobachtet, die auf dem ehemaligen Grundstück einer Gärtnerei zwischen Eseringer Straße und Stadtpark in ein Gewächshaus einbrechen wollten. Der Zeuge alarmierte die Polizei und hielt den 13- und 14-Jährigen fest.

Burgdorf. Der Mann sah nach Aussage eines Polizeisprechers, wie die beiden Jungen versuchten, die Tür zum Gewächshaus aufzuhebeln, um so in das verschlossene Haus zu gelangen. Nach dem Anruf bei der Polizei sorgte der Zeuge dafür, dass die jungen Täter nicht flüchten konnten - bis eine Streifenwagenbesatzung ankam. Die Beamten schätzen den Schaden an der Tür auf 50 Euro.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Polizisten die Jungen an deren Erziehungsberechtigten. Die Ermittlungen dauern nach Polizeiangaben an.