Mario Strunk, Greg Copeland, Jan Jacek Komiago, André Rössig rocken Luthers Garten.© Torsten Carl

Burgdorf

Rockige Open-Air-Premiere im Luthergarten

Ob der in diesem Jahr so viel gefeierte und viel zitierte Reformator auch Rockmusikfan geworden wäre? Darüber lässt sich nur spekulieren. Fakt ist, dass Luthers Garten, die neugestaltete Außenanlage der Martin-Luther-Gemeinde in Ehlershausen, eine klasse Kulisse für Open-Air-Konzerte abgibt.