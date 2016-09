Im Stundenplan der Schulen müssen immer wieder Lücken gefüllt werden.© Peter Steffen

Burgdorf/Uetze

Schulen streichen Förderstunden

Dass der Arbeitsmarkt für Lehrer leergefegt ist, merken auch die Schulen in Burgdorf und Uetze. Freie Stellen können nicht besetzt werden. In Burgdorf ist die Realschule am stärksten betroffen. Die Grundschule Uetze nutzt die Förderstunde in den Klassen für den Deutschunterricht der Flüchtlinge.