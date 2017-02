Abschied mit Wehmut und Vorfreude auf die neue Wohnung: Die ehemaligen Bewohner der Stadtvilla an der Blücherstraße geben ihre Schlüssel symbolisch ab.© privat

| Antje Bismark

Burgdorf

Lebenshilfe startet neues Wohnprojekt

Raus aus der Wohngemeinschaft, hinein in die eigenen vier Wände: So lässt sich das neue Projekt beschreiben, an dem die Lebenshilfe Peine-Burgdorf fast zwei Jahre arbeitete. Gut 28.000 Euro an Förderung gab die Region für das Modellprojekt, und auch die Aktion Mensch half zum Start.