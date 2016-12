Aus ungeklärter Ursache ist in der Nacht zu Montag ein Brand in einer Lagerhalle an der Leineweberstraße ausgebrochen.© Feuerwehr

| Antje Bismark

Burgdorf

Feuerwehr muss brennende Container löschen

Aus ungeklärter Ursache haben in der Nacht zu Montag zwei mit Grüngut gefüllte Container gebrannt - die sich nach Aussage von Jörg Ehrhardt, Ortsbrandmeister von Hülptingsen, in einem Gebäude an der Leineweberstraße befanden.