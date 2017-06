Bienenpädagogin Tanja Dietsch betrachtet mit den Vorschulkindern der Kita Ramlingen-Ehlershausen, wie das Bienenvolk mit dem Wabenbau vorangekommen ist.© Sandra Köhler

Burgdorf

Kinder zeigen keine Scheu vor Bienen

Warum sind Bienen so wichtig? Wie wächst ein Volk? Welche Rolle spielt die Königin? Wie sieht es in einem Bienenstock aus? Und woher kommt der Honig? All das haben die Vorschulkinder der Kita Ramlingen- Ehlershausen bei einem sechswöchiges Projekt mit Bienenpädagogin Tanja Dietsch erfahren.